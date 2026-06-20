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Sesto Fiorentino - Raccolta alimentare straordinaria per l’Ucraina

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Tre supermercati Unicoop e tantissimi volontari in campo, un solo grande cuore. Quello che batte per la popolazione ucraina stremata da una guerra che sembra non finire mai. Oggi Sesto Fiorentino e Calenzano hanno dato vita a una raccolta alimentare straordinaria in vista della missione della Regione Toscana per consegnare a Leopoli generi di prima necessità. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla salute e alle politiche sociali della Regione Toscana, in collaborazione con la Protezione Civile regionale, con il supporto di Unicoop Firenze e la Fondazione Il Cuore si scioglie. Oltre ai prodotti alimentari e di igiene personale, saranno donati anche dei presidi sanitari. Il grande cuore toscano batte anche per Gaza. MONNI

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