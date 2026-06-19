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Firenze - Bistecca fiorentina, sostegno di Unicoop a patrimonio Unesco

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Ha anche il sostegno di Unicoop Firenze la corsa della bistecca fiorentina al riconoscimento universale di patrimonio immateriale Unesco e di specialità tradizionale garantita. Il colosso della grande distribuzione e l’Accademia della Fiorentina hanno siglato un accordo per promuovere fianco a fianco la bistecca in vari contesti, l’attestazione della carne in vendita nei negozi Unicoop e anche la formazione specifica per i dipendenti del reparto macelleria. Azioni che salvaguardano autenticità e qualità. Questa bella collaborazione che valorizza sapori e tradizioni del territorio, è stata inaugurata da una giornata di degustazione alla Coop di Gavinana tra esperti della cottura e del taglio della regina della tavola fiorentina.

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