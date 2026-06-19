LIVORNO - IGOR PROTTI: UN MITO CHE RESTERA’ NEL CUORE DEI LIVORNESI

Un mito che si è spento nella notte. L’ex attaccante del Livorno Igor Protti si è spento all’età di 58 anni dopo una lunga malattia. Lo hanno annunciato questa mattina sui social i familiari, pubblicando il suo saluto: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio.” Protti da sempre vicino alla città labronica. L’ultima apparizione al matrimonio della figlia quando l’accompagna all’altare. Ancora prima in consiglio comunale la consegna della Livornina d’oro perché “Esempio virtuoso di legame con la città, dedizione allo sport e impegno nella comunità”. Una decisione della giunta comunale nel dicembre scorso votò l’assegnazione del conferimento. Un riconoscimento meritato per un uomo e un atleta che ha fuso la sua immagine con quella della città non solo con le gesta irripetibili da calciatore ma anche con l’aprirsi e raccontare la dura lotta contro la malattia.