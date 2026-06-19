LIVORNO - PROSEGUONO I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO MERCATO

Sono entrati in una nuova fase i lavori in corso in via Buontalenti per la realizzazione della nuova struttura mercatale. Ieri, lunedì 8 giugno, è stata completata la gettata della platea di fondazione nella terza parte che mancava, segnando una fase significativa dell’intervento. Contestualmente è iniziata la consegna direttamente in cantiere degli elementi della struttura metallica rossa e dei piloni, e si è così subito potuto procedere al montaggio delle prime colonne.