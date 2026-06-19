FIRENZE - MANCUSO: “OCCORRE COPRIRE DI ALBERI ALMENO IL 20% DELLE STRADE”

Piano del verde, depavimentazione, rifugi climatici, città spugna, tramvia per diminuire l’uso dell’auto. Sono solo alcuni dei grandi temi verso cui sta andando, ad esempio, il Comune di Firenze per far fronte ai cambiamenti climatici. Ma – e la domanda viene spontanea proprio con l’inizio del gran caldo – sono sufficienti? Lo abbiamo chiesto al Professor Mancuso, scienziato della natura di fama internazionale, che da decenni mette in guardia sulle città sempre più calde e sui morti che il cambiamento climatico porta con sé. La risposta arriva infatti ancor prima di concludere la domanda: “no, non è sufficiente”. Proprio ai nostri microfoni, ormai anni fa, Mancuso disse che nel suo libro dei sogni gli interi Viali di Firenze sarebbero dovuti diventare un fiume di alberi (magari con le auto che viaggiano sotto). Impossibile da realizzare naturalmente ma quale è l’alternativa? Eliminare almeno il 20% delle strade e riempirle di verde.