PRATO - Rinforzi per il Tribunale di Prato, la presidente Patrizia Pompei annuncia l’arrivo di nuovi assistenti amministrativi

A luglio il Tribunale di Prato riceverà dei rinforzi, si tratta in particolare di nuovi assistenti amministrativi, il cui arrivo sarà accompagnato dalla stabilizzazione dei funzionari. Ad annunciarlo è stata la presidente Patrizia Pompei che è voluta tornare anche sull’episodio del 28 maggio scorso, che l’ha vista costretta a rimandare tre udienze per carenza di personale (recatosi a Roma per sostenere un concorso di stabilizzazione).

“Il tribunale deve essere la casa di tutti i cittadini e per questo devono sapere come viene amministrata la giustizia – ha sottolineato la presidente Patrizia Pompei – Nonostante le problematiche che ci sono dobbiamo valorizzare il lavoro dei colleghi nel mandare avanti la giustizia. Abbiamo una scopertura di personale amministrativo che sfiora il 50% e nel caso dei cancellieri addirittura il 90% , attualmente i funzionari di ufficio per il processo sono 35. Senza personale amministrativo le udienze penali non si possono tenere, per questo siamo stati costretti a dover rimandare tre udienze lo scorso mese. Con molta difficoltà il tribunale di Prato è riuscito a fare un buon lavoro e questo lo dimostrano anche i dati: erano 1.239 i giorni di durata di un dibattimento nel 2025 e ora sono 1.009. L’ufficio gip con sacrificio è stato incrementato per far fronte all’aumento delle istanze, aumento pari al 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

“Per quanto riguarda la parte civile invece – continua la presidente – Prato sfiora quasi l’eccellenza, siamo fra le realtà toscane che hanno superato il conseguimento del Pnrr. Ci sono poi settori ancora arretrati quali per esempio quello del gratuito patrocinio, dove serve personale amministrativo per lavorare a istanze specifiche. La stessa situazione per il settore che si occupa dell’’irrevocabilità delle sentenze (ne pendevano circa 8.000) e per gli ufficiali giudiziari, che erano un terzo rispetto a quello stabilito e anche se ora ne sono arrivati altri due, la situazione è comunque critica. La buona notizia è che è previsto l’arrivo per settembre di nuovi giudici di pace e di assistenti amministrativi, in attesa anche della stabilizzazione dei funzionari”.

“Attualmente la scopertura dei magistrati non è molta – prosegue Pompei – ne mancano due nel civile, mentre nel penale invece sono tutti coperti, anche se ci saranno dei trasferimenti dopo settembre. Vorrei comunque sottolineare che organico coperto non significa organico sufficiente. Occorre quindi incrementarlo per far fronte alle maggiori richieste”.

La presidente Pompei ha inoltre comunicato che si terranno delle iniziative per avvicinare il Tribunale alla città, fra queste si è già tenuta la simulazione di un processo con gli studenti di alcuni istituti del territorio.