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Firenze - Polizia di prossimità, 240 servizi nel primo mese

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A un mese dall’inizio, sono oltre 240 i servizi effettuati a Firenze dalla Polizia di prossimità. 100 le persone identificate, 20 le denunce tra cui 14 per violazione della normativa sull’immigrazione e le altre per reati come spaccio di stupefacenti, danneggiamento aggravato, per resistenza a pubblico ufficiale, furto, ricettazione.
A queste si aggiungono quattro segnalazioni per possesso di stupefacenti, 17 sanzioni per ubriachezza in luogo pubblico e 19 ordini di allontanamento per 48 ore. Gli interventi contro il degrado sono stati 43, soprattutto allontanamenti di bivacchi e il contrasto a comportamenti scorretti, richieste di intervento ad Alia per pulizie straordinarie.
Il bilancio si inserisce nel botta e risposta con il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che ieri, durante la passeggiata identitaria a Gavinana, aveva attaccato il Comune sulla mancanza di sicurezza in città. “Mentre c’è chi alimenta paure e si limita agli slogan, – scrive la sindaca – noi continuiamo a lavorare con serietà per dare risposte concrete ai cittadini. E continueremo a chiedere al Governo più risorse, più personale e strumenti adeguati per garantire sicurezza e legalità. Tra le azioni messe in campo, Funaro ricorda anche le nuove assunzioni della Polizia Municipale, il progetto Viaggiare Sicuri sui mezzi pubblici, l’ordinanza sui minimarket e presto un cambio di regolamento per potenziare gli strumenti in mano alla Municipale

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