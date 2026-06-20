Firenze - Caddy in centro, per il Tar le limitazioni sono legittime

E’ legittimo lo stop di Palazzo Vecchio all’uso di caddy, golf car, risciò e altri mezzi atipici nel centro di Firenze. Lo ha stabilito il Tar della Toscana respingendo con due sentenze, i ricorsi presentati da alcuni operatori del settore che hanno impugnato la delibera con cui un anno fa il Comune ha imposto forti limitazioni a questo tipo di mezzi consentendo esclusivamente servizi navetta effettuati con veicoli e percorsi autorizzati. Un’altra vittoria giudiziaria nella battaglia contro gli effetti dell’overtourism che tra l’altro arriva nel giorno di entrata in vigore del divieto di nuove aperture di strutture per affitti brevi in altre 9 zone della città oltre al centro. “Queste sentenze sono un riconoscimento importante del lavoro del Comune di Firenze per governare i flussi turistici e tutelare il nostro centro storico – dice l’assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini – I giudici hanno confermato la legittimità di un regolamento che nasce da un principio molto semplice: il turismo è una risorsa fondamentale per la città, ma deve essere organizzato in modo compatibile con la tutela del patrimonio, la sicurezza e la qualità della vita dei residenti. Firenze continuerà a lavorare con determinazione per costruire un modello di turismo sostenibile, capace di generare valore economico senza compromettere l’equilibrio urbano, la vivibilità degli spazi pubblici e l’identità della città”.

Vicini che respinge la lettura della sentenza di Fiavet sulla leicità dell’uso di mezzi propri da parte dell’agenzia di viaggio per accompagnare i turisti da e per le strutture ricettive, la stazione ferroviaria o l’aeroporto. Fiavet che in assenza di un cambio di regolamento su questo punto, impugnerà la sentenza al Consiglio di Stato. Palazzo vecchio intanto non ha intenzione di fermarsi qui per eliminare le storture dell’overtourism