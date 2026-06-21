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FIRENZE - CORRI LA VITA: IL 27 SETTEMBRE UN FIUME ROSA CICLAMINO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Sarà un fiume color rosa ciclamino, il colore scelto quest’anno per l’iconica maglietta di Ferragamo, ad invadere Firenze nell’edizione 2026 di Corri la vita che si terrà domenica 27 settembre. Da 24 anni la manifestazione unisce sport e cultura con due percorsi, uno di corsa e l’altro di camminata con visita a numerose mete culturali aperte per l’occasione, per raccogliere fondi da destinare a progetti benefici per malati oncologici. Le iscrizioni si aprono il 1 settembre e la donazione minima è di 10 euro. Lo scorso anno ci sono state 40mila persone che hanno permesso tra l’altro di finanziare un progetto per la crioconservazione degli ovuli di malate oncologiche e un altro a sostegno della riabilitazione oncologica. Quest’anno per la prima volta il bando per i progetti era nazionale. Come sempre è prevista la borsa di studio per giovani medici e il villaggio della salute in Piazza della Repubblica per consulenze e prestazioni gratuite. Dopo l’estate verranno rivelati i progetti vincitori e i nomi del padrino o madrina della manifestazione

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