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FIRENZE - DA REGIONE UN AIUTO PER AUMENTARE PERSONALE GIUDIZIARIO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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La Regione Toscana ha rinnovato il protocollo d’intesa annuale di collaborazione con le Procure della Toscana per aumentare il personale amministrativo da destinare agli uffici giudiziari per andare incontro alla carenza di organico più volte lamentata dalle procure. “In modo assolutamente volontario, facendo dei bandi fra il personale dell’Asl e della Regione – ha spiegato il Presidente Giani – arriviamo a mettere a disposizione in questo momento 13 persone che potenzialmente possono arrivare a 40”. Equamente suddivisi, fino a 20 per il personale amministrativo e altrettanti per il personale amministrativo sanitario. I 40 dipendenti del sistema regionale potranno essere assegnati temporaneamente agli uffici giudiziari toscani grazie all’accordo. L’intesa consente inoltre di proseguire e rinnovare i “prestiti” già attivi, garantendo continuità alle collaborazioni in corso. Il periodo dell’assegnazione è di 12 mesi prorogabili fino a 3 anni complessivi. Una boccata d’ossigeno anche se non sufficiente a colmare le necessità

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