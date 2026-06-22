FIRENZE - CALCIO STORICO: LA FINALE IN DIRETTA SU TOSCANA TV

La finale del calcio storico 2026 tra i Rossi e i Azzurri sarà trasmessa in diretta su Toscana Tv a partire dalle ore 16:00 e in replica dalle 20:00.

Per l’occasione sarà realizzato un palinsesto speciale col commento di Andrea Vignolini coadiuvato da Fabio Ferri oltre all’ex viola Francesco Flachi, Andrea Fagioli, Antonio Marrone, i rappresentanti dei calcianti dei due colori con le trasmissioni che inizieranno alle 16.