FIRENZE - UN FUTURO PER IL “MOSTRO DEL POGGETTO”

Negli anni 90 doveva essere un maxi complesso residenziale fatto di parcheggi e appartamenti nella zona di Rifredi. Ma dopo trent’anni di abbandono si presenta oggi come uno scheletro di cemento. Infiltrazioni d’acqua, cavi arrugginiti, immondizia e sporcizia ma anche rifugio temporaneo per senzatetto e problemi di sicurezza per i cittadini. Non è un caso che si sia guadagnato negli anni l’appellativo di “mostro del poggetto”. Ma si vede la luce in fondo al tunnel di questo progetto mai decollato. La settimana scorsa la Giunta comunale ha approvato la variante che dà il via alla riqualificazione e entro l’anno potrebbe iniziare la demolizione come ha confermato la sindaca che si è recata sul posto per un sopralluogo con l’assessora all’urbanistica. La variante prevede sessanta nuove abitazioni per giovani famiglie, un nuovo giardino pubblico, un parcheggio interrato e una strada riqualificata; una palazzina sarà interamente riservata al social housing. Per gli alloggi destinati ad edilizia sociale (dunque a edilizia residenziale convenzionata), si spiega dal Comune, è prevista una superficie minima di 900 metri quadri complessivi: ci saranno anche 325 mq di verde in più.