TOSCANA - CALDO INFERNALE DA BOLLINO ROSSO

Codice rosso per ondata di calore in Toscana oggi, lunedì 22 giugno, e domani martedì 23 giugno. Registrati oggi 39,7 gradi a Orbetello (Grosseto), in Maremma, e 37,7 gradi a Firenze. La Regione Toscana spiega che “è già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità. Si raccomanda la massima attenzione e prudenza nelle ore più calde. Specialmente per bambini, anziani e persone fragili.