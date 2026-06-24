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LIVORNO - INDIVIDUARE UNA TASK FORCE PER LA DARSENA EUROPA

Rachele Campi
Rachele Campi
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Proseguono i lavori alla Darsena Europa di Livorno. Con il Prefetto, nuovo commissario dell’opera serve una task force per fare un bilancio dell’intero progetto, di ciò che è stato fatto e speso fino ad adesso e di ciò che sarà necessario attuare per il futuro. Ne parla anche il presidente dell’Autorità Portuale livornese Davide Gariglio. E sulla nomina di Pierpaolo Danieli, classe 1981, a segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con voto unanime del comitato di gestione, su proposta del presidente Davide Gariglio.

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