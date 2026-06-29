FIRENZE - Caldo: verso dodici giorni consecutivi di codice rosso

Si allunga ancora la fase di massima allerta per il caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del ministero della Salute estende il codice rosso anche a mercoledì 1 luglio. Se le previsioni saranno confermate, spiega il Comune, la città arriverà a dodici giorni consecutivi con il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Le condizioni di forte disagio sono quindi destinate a proseguire anche nei prossimi giorni. La temperatura percepita massima, è prevista a 40 gradi oggi, 39 gradi domani e 37 gradi mercoledì mentre nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 39 gradi oggi e domani e 35 gradi mercoledì.

Per gli esperti, il perdurare di queste condizioni può favorire, soprattutto nelle zone centrali della Toscana e nelle ore pomeridiane, la formazione di improvvisi temporali localizzati, anche accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, fenomeni difficili da prevedere. Secondo le elaborazioni dei principali modelli meteorologici, un cambiamento potrebbe arrivare soltanto nella seconda parte della settimana, quando un’area atlantica dovrebbe favorire un graduale calo delle temperature e un’attenuazione dell’ondata di calore.