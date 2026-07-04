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LIVORNO - SOLVAY ROSIGNANO, NON SOLO CHIMICA, ANCHE AGRICOLTURA BIO

Rachele Campi
Rachele Campi
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350 ettari di terra coltivata seguendo le regole del biologico. Siamo nel comune di Rosignano Marittimo, dove l’Azienda Agricola Solvay, di proprietà dell’omonimo gruppo industriale legato alla chimica, ha messo a disposizione alcuni terreni adatti alla produzione di cereali, un’attività che si inserisce nelle strategie dell’azienda che da decine di anni si trova sul territorio.

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