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FIRENZE - MOSTRE: “IO NATURA LA MECCANICA DIVINA”, PERSONALE DI DAVIDE PUMA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Paesaggi luminosi ed evanescenti, nature rigogliose, mondi onirici, figure archetipiche e animali custodi: sono le presenze che popolano le tele di Davide Puma, in un percorso pittorico dedicato ai temi della trasformazione, della presenza e della connessione tra visibile e invisibile. 13 tele fanno parte della mostra dal titolo – “IO NATURA – La meccanica divina” – nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio fino al 25 luglio con un richiamo nel Salone dei Cinquecento. L’allestimento – curato con la vicesindaca Paola Galgani e ispirato al principio estetico cinese dello shanshui – amplifica la connessione tra le opere, ammantando in modo inedito l’interno e l’ingresso da Piazza della Signoria con un’oasi fiorita, punteggiata da sedute per recuperare energie e per contemplare con calma le opere.

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