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PRATO - DIECI ANNI MERAVIGLIOSAMENTE IN ANT

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‘Meravigliosamente Donne in ANT’ compie dieci anni e si evolve, premiando per la prima volta non solo le eccellenze femminili ma anche quelle maschili che si sono contraddistinte sul territorio. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 9 luglio con una serata organizzata negli storici locali del Conservatorio San Niccolò arricchita dalla presenza di chef e maestri pasticceri pratesi.
L’evento, patrocinato dalla provincia di Prato, sarà l’occasione per Fondazione ANT di premiare 6 benefattori che si sono distinti nel loro lavoro: impresa, sport, comunicazione, sanità, sociale e amica di ANT per l’impegno solidale nel sostenere le attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica.

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