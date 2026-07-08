FIRENZE - DEPAVIMENTAZIONE: TRA OBIETTIVI RAGGIUNTI E COSTI

In base a una recente classifica ISTAT Firenze si colloca al 40o posto su 99 città Italiane come presenza di alberi ogni 100 abitanti: 22,7,poco più di un albero ogni quattro persone. Al primo posto della classifica c’è Modena con 117,4 alberi ogni 100 abitanti. E prima di Firenze in Toscana ci sono Siena, Pisa, Massa, Grosseto. Il Comune promette 50mila nuovi alberi entro al fine del mandato. Ma tra gli obiettivi del Piano del Verde ce n’è uno che è già stato superato ed è quello della depavimentazione. Eliminare asfalto non significa solo permettere al terreno di respirare (e agire da spugna in caso di forti piogge) ma anche abbassare la temperatura. Palazzo Vecchio aveva previsto di eliminare 10mila metri quadrati di asfalto entro il 2029 e ha già raggiunto l’obiettivo anche se continuerà a farlo. Spesso si tratta di piccoli interventi, altri sono già stati messi a cantiere o lo saranno nei prossimi anni. In generale ogni nuova ristrutturazione (ad esempio Piazza della Repubblica o Piazza de l’Unità) prevede una messa a verde e meno asfalto di quanto ce ne fosse prima. Depavimentare non significa necessariamente mettere un prato al posto dell’asfalto ma anche sostituire vecchi vialetti con materiali impermeabili come è stato fatto nei giardini di Viale Malta o Caponnetto o sarà fatto a Firenze Nova. La scelta dei luoghi da depavimentare viene presa con metodo scientifico. Ci sono però alcune zone a Firenze che non rientrano nei progetti futuri ma dove non è possibile piantare alberi perchè si trovano sopra un parcheggio. L’esempio classico è Piazza Annigoni. Ma ci sono anche piazze oggetto di progetti relativamente recenti che sono coperte di pietra senza avere impedimenti sotterranei. Per quelle future meglio tardi che mai, è il caso di dire. Anche se nel libro dei sogni dello stesso Comune vanno fatti i conti con le risorse disponibili. Depavimentare un metro quadro costa in media 130 euro (dipende dallo spessore). Altri 150 euro al metro quadro per la nuova pavimentazione impermeabile. La scelta è, come sempre, politica.