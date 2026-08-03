LIVORNO - PROTESTA IN VIA MAMELI PER IL TAGLIO DEGLI ALBERI

Questa mattina associazioni e residenti sono scesi in strada in via Mameli a Livorno per chiedere all’amministrazione comunale chiarezza sul taglio degli alberi a favore di un nuovo impianto di illuminazione. In un periodo dove il verde e il suo mantenimento ha acceso una certa sensibilità cittadina, anche a fronte del grande caldo di questi giorni, i residenti chiedono di non tagliare i due alberi sani individuati dal comune che non permetterebbero la messa in opera delle nuove luci e l’accertamento sullo stato di salute di altre 5 alberature che a detta del comune sarebbero malate e che andrebbero rimosse