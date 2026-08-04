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LIVORNO - CONTINUANO I LAVORI NELL’AREA MERCATALE

Rachele Campi
Rachele Campi
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Proseguono i lavori al mercato di via Buontalenti. Il progetto che rivede l’area mercatale sta iniziando ad avere il suo disegno. Qui è dove sosteranno permanentemente i banchi degli ambulanti, attualmente spostati nei pressi di piazza Cavour.

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