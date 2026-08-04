LIVORNO - NUOVE VERIFICHE PER L’ABBATTIMENTO DEI TIGLI IN VIA MAMELI

“In accordo con la parte tecnica e con l’azienda che ha l’appalto dei lavori, abbiamo deciso la sospensione parziale dei lavori nella zona specifica, dove si trovano i sette alberi in Viale Mameli”, così si legge in una nota del Comune di Livorno a seguito delle proteste dei cittadini del quartiere che non vogliono veder sparire i sette tigli lungo la via. Secondo una perizia tecnica, alcuni tigli sarebbero malati ed altri no, ma sarebbe necessario l’eradicamento. “Gli alberi servono per combattere il calore servono per il nostro benessere” così i cittadini in Viale Mameli, che chiedono al Comune di mostrare le carte che dimostrerebbero la malattia di alcuni alberi per cui sarebbe necessario il taglio. Per Salvetti, il sindaco di Livorno, si avvia un approfondimento per modificare il progetto per le luci, ma dice “se ci sono piante a rischio caduta andranno abbattute”. Il confronto pubblico si è spostato in municipio. I numeri reali dell’intervento ha detto il sindaco “riguardano sette alberi sono un totale di 146 presenti nel viale e non l’abbattimento indiscriminato della vegetazione. Dagli esami tecnici è emerso che tre alberi presentano parametri estremamente preoccupanti e rappresentano un rischio concreto di caduta. Dato che la mia priorità è la sicurezza dei cittadini se necessario, questi alberi saranno abbattuti. Nella situazione attuale, oltre ai tre a rischio, due sono in condizioni ottimali e gli altri due sono ancora sotto osservazione per valutare possibili soluzioni alternative”.