Firenze - Nuovi cestini nel centro storico di Firenze

Più numerosi e con un’estetica adeguata al contesto monumentale della città. Sono i nuovi cestini che Plures sta installando nel centro storico di Firenze. Il primo lotto, 90 contenitori in ghisa da 90 litri, ha preso il via stamani da Piazza della Signoria e Via Calzaiuoli e proseguirà in piazza della Repubblica, piazza San Giovanni e negli altri spazi dell’area Unesco. L’obiettivo è potenziare il servizio nelle aree caratterizzate dalla maggiore presenza di residenti, lavoratori e visitatori. E’ necessario aumentare la capacità di raccolta dove il sistema è chiamato ogni giorno a sostenere il maggiore carico di utilizzo. Ecco perchè negli ultimi mesi Plures ha potenziato il coordinamento operativo sull’area Unesco, incrementato il presidio quotidiano durante il periodo di maggiore affluenza turistica e riorganizzato il servizio e le aree di trasbordo per rendere ancora più rapide ed efficaci le operazioni di svuotamento dei cestini nelle zone maggiormente frequentate.

Il progetto proseguirà con le successive fasi di revisione della rete del centro storico e, progressivamente, dell’intera città, secondo la programmazione condivisa con il Comune di Firenze e ATO Toscana Centro. I cestini rimossi saranno recuperati, sottoposti a interventi di ammodernamento e successivamente ricollocati in altre aree della città, contribuendo al rafforzamento complessivo della rete e a una distribuzione delle postazioni sempre più coerente con le esigenze dei diversi quartieri.