LIVORNO - EFFETTO VENEZIA 2025, CHIUDE CON NUMERI RECORD

Si conclude con un bilancio di assoluto rilievo e numeri record la quarantunesima edizione di Effetto Venezia, la manifestazione simbolo dell’estate livornese che dal 29 luglio al 2 agosto ha animato i canali medicei del quartiere Venezia attorno al tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. I dati confermano la straordinaria risposta di pubblico: sono state 145mila le presenze totali registrate nell’arco delle cinque serate, con una media costante di 30mila persone e serate di punta che hanno stabilito record di affluenza come nel caso dei concerti di The Kolors e Ditonellapiaga. Un risultato che premia la scelta organizzativa della Fondazione LEM e del Comune di Livorno, a fronte di un investimento di 470mila euro in linea con l’anno passato, i cui ritorni economici hanno ripagato ampiamente le attività commerciali, i ristoratori e gli operatori del quartiere e dell’intera città. A sottolineare il valore strategico e la portata nazionale dell’evento è il sindaco di Livorno, Luca Salvetti: “Effetto Venezia è diventato ormai il biglietto da visita della nostra città, affermandosi tra gli eventi più importanti della Toscana e d’Italia. Una centralità nazionale avvalorata dal prestigioso premio “Best of the Best” assegnato ad aprile a Effetto Venezia come miglior progetto in assoluto tra tutte le categorie in concorso al PA Awards 2026, riconoscimento dedicato ad eventi di valorizzazione turistica realizzati da Pubbliche Amministrazioni”. L’Amministrazione comunale e la Fondazione LEM guardano già a domani. Il sindaco Luca Salvetti ha infatti anticipato le linee guida per il 2027: la 42ª edizione di Effetto Venezia sarà dedicata al Mare, declinato in tutte le sue sfaccettature storiche, sociali e culturali. Una scelta tematica strategica che andrà a connettersi e a fare sinergia con la prossima Biennale del Mare, confermando Livorno come capitale culturale e turistica della costa toscana.