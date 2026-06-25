FIRENZE - IL FUTURO DELL’ACQUA TRA INVESTIMENTI E GOVERNANCE

E’ stata organizzata in collaborazione con Publiacqua la tappa fiorentina del Festival delle Reti Idriche che riunisce operatori del settore da tutta Italia. Il titolo, “l’acqua in Toscana: ieri, oggi e soprattutto domani”, mette al centro una riflessione attualissima nella nostra Regione, tra le prime ad attuare la Legge Galli sulle Concessioni. Sono sei oggi quelle toscane e entro il 2031 scadranno. La sfida per il futuro sono soprattutto gli investimenti da fare, vista anche la fine del PNRR, per migliorare la rete idrica (la media regionale delle perdite si aggira intorno al 30, 40%, Firenze va meglio di così), ma anche la depurazione e la digitalizzazione dei processi. Per non parlare della Governance. Se i sindaci del territorio di Publiacqua, ad esempio, hanno scelto la via della pubblicizzazione all’interno della Multiutility (entrata che un processo in corso con Acea ha messo in stand by), rimane il tema delle risorse.