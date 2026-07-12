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SESTO FIORENTINO - MUORE SUL LAVORO : 14 LUGLIO SCIOPERO PROVINCIALE DELL’EDILIZIA

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Dopo la morte sul lavoro dell’operaio di 48 anni deceduto in un cantiere di Sesto Fiorentino (Firenze) mentre era impegnato nelle lavorazioni di pavimentazione di un capannone industriale, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Firenze proclamano uno sciopero provinciale dell’intero settore delle costruzioni per martedì 14 luglio, da effettuarsi nell’ultima ora di ogni turno di lavoro.La mobilitazione, si spiega in una nota, vuole essere un momento di cordoglio e, allo stesso tempo, una risposta forte all’ennesima tragedia che colpisce il mondo del lavoro.

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