FIRENZE - TURISMO INTERNAZIONALE: VOLA LA TOSCANA

Insieme a Lazio, Lombardia e Veneto, la Toscana è stata la regione che nel 2025 ha assorbito il grosso dei 57 miliardi di euro che i turisti stranieri hanno speso per le loro vacanze in Italia. Le quattro regioni messe insieme si sono infatti accaparrate il 56 per cento della spesa totale, vale a dire quasi 32 miliardi, e la Toscana da sola ne ha attirati quasi 5 e mezzo. A dirlo è un’analisi condotta dal Centro studi turistici di Firenze per Confesercenti su dati della Banca d’Italia. Un report che attesta. Nel 2025, un aumento della spesa del turismo internazionale pari a due miliardi e mezzo rispetto all’anno precedente. Una voce che, secondo le stime, dovrebbe crescere ulteriormente portando a registrare un + 4 per cento raggiungendo i 59 miliardi di euro.

La quota principale di spesa dei turisti stranieri è stata destinata all’ospitalità, seguita da ristorazione e shopping che insieme hanno fatto circa l’85 per cento; la restante parte se n’è andata per trasporto interno e altri servizi come visite guidate, musei, concerti ed experience varie . E’ stato l’interesse per la cucina locale e la storia gastronomica in generale a calamitare l’incremento maggiore della spesa del turismo internazionale rispetto all’anno precedente: un miliardo in più per gustare le prelibatezze a tavola. Le città d’arte restano il motore trainante della domanda straniera con un introito di 21 miliardi. Roma, Firenze, Venezia, Milano le mete più richieste.