FIRENZE - CODICE ROSSO PER IL CALDO NEL FINE SETTIMANA

Firenze resta in codice rosso per il caldo anche nel fine settimana. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma infatti il livello massimo di allerta per domani e domenica. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, domani la temperatura percepita sarà di 37 gradi, mentre domenica si tornerà a 36. Resta alta l’attenzione soprattutto per le persone anziane e più fragili L’invito delle istituzioni è a mantenere alta l’attenzione e a prendersi cura delle persone più esposte ai rischi del caldo.