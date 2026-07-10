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FIRENZE - CODICE ROSSO PER IL CALDO NEL FINE SETTIMANA

Andrea Vignolini
Andrea Vignolini
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Firenze resta in codice rosso per il caldo anche nel fine settimana. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute conferma infatti il livello massimo di allerta per domani e domenica. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, domani la temperatura percepita sarà di 37 gradi, mentre domenica si tornerà a 36. Resta alta l’attenzione soprattutto per le persone anziane e più fragili L’invito delle istituzioni è a mantenere alta l’attenzione e a prendersi cura delle persone più esposte ai rischi del caldo.

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