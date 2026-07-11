CALENZANO (FI) - ANTINCENDIO BOSCHIVO: INAUGURATO NUOVO SERBATOIO IDRICO

Un nuovo tassello al piano antincendio a protezione dei monti della Calvana. Inaugurato a Calenzano, in località Le Croci, il serbatoio idrico che con una capacità di 120mila litri consentirà agli elicotteri impiegati nelle operazioni di spegnimento di attingere acqua utile a cento lanci senza che ci sia bisogno di ulteriori rifornimenti. Il serbatoio è stato realizzato dalla Città metropolitana di Firenze con il finanziamento della Regione Toscana.

Il nuovo serbatoio si aggiunge ai due già disponibili nella zona di Monte Morello e nella zona di Carraia a Calenzano. Un punto di prelievo fondamentale per una zona particolarmente ricca di aree impervie e perciò non facilmente raggiungibili da terra.