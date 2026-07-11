FIRENZE - TORNA LA GABERIANA, IL FESTIVAL DI SCANZI DEDICATO A GABER

La Gaberiana, Festival a ingresso gratuito ideato dallo scrittore e Giornalista Andrea Scanzi in cui intervista personaggi noti della musica, dello spettacolo, della politica e della società in generale, torna per la quarta edizione all’Isolotto dal 20 al 23 luglio. Ma proprio per sottolineare il successo ormai raccolto dalle passate edizioni, quest’anno La Gaberiana si allarga con un’anteprima lunedì 13 in Piazza della Signoria dove alle 21:15 Scanzi si intratterrà in un dialogo intervista con Giorgio Panariello. La formula classica invece non cambia: 12 ospiti in totale, tre a serata. La prima in Piazza Gaber le altre in Piazza dell’Isolotto. Fiorella Mannoia, Moni Ovadia, Brunori Sas, Alessandro Benvenuti, Tosca, Pif, Walter Veltroni sono solo alcuni dei nomi presenti, tutti “liberi, coraggiosi, controcorrente e legati in qualche modo a Giorgio Gaber” spiega Scanzi. Anche l’ospite che verrà rivelato solo una settimana prima dell’evento; Scanzi promette che sarà una sorpresa clamorosa. Filo conduttore è sempre, comunque, Giorgio Gaber e questo è, secondo chi lo ha ideato, il successo del Festival che richiama ogni anno migliaia di persone.