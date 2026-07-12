PISTOIA - PESTE SUINA, EMERGENZA NEL PISTOIESE ABBATTUTI 98 CAPI

Si allarga l’emergenza della Peste suina africana (Psa) nel Pistoiese, dove si registra il passaggio del virus dai cinghiali ai maiali d’allevamento. A San Marcello Piteglio, dopo la positività di due suini in un allevamento semilibero, è scattato l’abbattimento immediato di tutti i 98 capi e lo smaltimento delle carcasse. Nessun rischio sanitario per l’uomo, ma l’allerta è massima per la tenuta economica della filiera toscana in caso di blocco dell’export. Sotto osservazione altri allevamenti della zona (circa 300 suini) e i grandi poli zootecnici di Siena, Grosseto e della vicina Pavullo (Modena). Per contenere il contagio si attende in settimana l’ordinanza del commissario straordinario Giovanni Filippini, che dovrebbe inserire l’area nella “zona di restrizione 3”, la più rigorosa. La Polizia provinciale attiverà incontri sul territorio per illustrare le rigide misure di biosicurezza necessarie, dato che l’uomo può farsi vettore passivo del virus tramite indumenti o calzature. Sulla gestione della crisi si accende lo scontro politico: il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra, accusa la Regione Toscana di aver sottovalutato il problema e chiede l’immediata applicazione delle direttive commissariali, mentre Paolo Giorgi (Coldiretti) sollecita un tavolo di crisi regionale. Mercoledì 22 luglio il commissario Filippini sarà a Pistoia per fare il punto in Prefettura.