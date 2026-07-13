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Firenze - Funaro: “Un tavolo permanente su case popolari”

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“Il nostro obiettivo è, insieme all’assessore Paulesu, stabilire un tavolo permanente con i vertici di Casa Spa e dell’ufficio casa in modo da avere tutti le stesse informazioni e poter intervenire”. E’ la proposta lanciata dalla sindaca Sara Funaro al termine della prima ‘settimana delle case popolari’. Sette giorni di incontri e sopralluoghi per fare il punto della situazione, sui cantieri aperti e su quelli che a breve lo saranno e sulle strategie future per dare all’emergenza casa risposte il più possibile continue e veloci.
Tra i presenti anche l’assessore alla casa del Comune di Firenze Nicola Paulesu secondo cui “grazie all’investimento di risorse straordinarie per le ristrutturazioni, in questo momento noi possiamo prevedere interventi per circa 300-350 appartamenti”. Per una casa popolare “attualmente abbiamo circa 2.400 persone nella graduatoria dell’ultimo bando del 2021. Nell’autunno prossimo uscirà la nuova graduatoria del bando 2025. Abbiamo circa 800 appartamenti non utilizzati in questo momento, ma su 400 di questi c’è un progetto di ristrutturazione in corso”. Tra gli interventi di riqualificazione anche quello su Accademia del Cimento dove verranno messi a disposizione “128 appartamenti, probabilmente nell’autunno” di quest’anno.

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