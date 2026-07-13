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FIRENZE - PONTE A GREVE: IL PROGETTO CHE RIVOLUZIONERà LA VIABILITÀ

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Un investimento da oltre 5 milioni di euro (regionali) per migliorare la viabilità nel quadrante sud-ovest. Meno code, meno semafori, collegamenti diretti dalla Fi-Pi-Li ai parcheggi scambiatori e a Torregalli, nuove rotatorie e una cinquantina di alberi. E’ il progetto del secondo lotto della riqualificazione del nodo di Ponte a Greve, area tra Firenze e Scandicci dove spesso si crea un imbuto di traffico, i cui lavori inizieranno nel 2027 e dureranno un anno.
Saranno realizzate due nuove rotatorie in via Baccio da Montelupo: la prima in corrispondenza dell’incrocio con via di Ugnano e un’altra sempre a servizio del nuovo collegamento stradale con potenziamento infrastrutturale della stessa via Baccio da Montelupo in prossimità delle intersezioni. Sarà invece allungata la nuova rotatoria che sorgerà tra via Pisana, via Frazzi e via Pestalozzi. Prevista inoltre una nuova bretella viaria tra via Baccio da Montelupo e via Pisana.

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