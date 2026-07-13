Firenze - Bilancio sociale Caritas, tema centrale è emergenza casa

L’emergenza abitativa è il tema che emerge con più forza dal bilancio sociale 2025 della Fondazione Solidarietà Caritas Ets presentato stamani nei locali della mensa di San Francesco Poverino a Firenze. Problematica ampia e trasversale. Secondo Marco Seracini, presidente della Fondazione Caritas, “è fondamentale rispondere tempestivamente alle situazioni di emergenza di chi si trova senza alloggio, ma al tempo stesso è necessario essere consapevoli che questa forma di accoglienza deve rappresentare soltanto una soluzione transitoria: l’avvio di un percorso che diventa realmente incisivo con il passaggio a modalità di accoglienza di tipo residenziale. Questa necessità si scontra però con la realtà, con la difficoltà a trovare case in affitto e a prezzi sostenibili, e spesso anche con la diffidenza nei confronti dei cittadini stranieri e di famiglie con minori”. Per Seracini “una soluzione potrebbe essere il potenziamento dell’accoglienza in cohousing, già sperimentata dalla Fondazione con il condominio solidale e gli appartamenti del progetto Housing Net”. Attiva su tutta l’area metropolitana fiorentina con 97 centri operativi, 237 dipendenti e 604 volontari, la fondazione copre 5 aree di intervento: accoglienza e inclusione, minori, immigrazione, giustizia e salute a cui si aggiungono i centri di ascolto, mense e docce, orientamento a lavoro. Solo per dare qualche numero, le persone ospitate – soprattutto donne e donne con bambini – sono 318 a cui aggiungiamo 401 persone per il periodo invernale; 60 detenuti con misure alternative, un centinaio di minori tra centri diurni e case famiglia, 500 profughi. Al fianco di questo ente benefico c’è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che quest’anno ha rafforzato il suo contributo, pari a oltre 700mila euro, per garantire 350mila pasti con una media di 958 al giorno.