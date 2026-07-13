Firenze - Carovana solidale in partenza per l’Ucraina

Scalda i motori la carovana solidale guidata dalla Regione Toscana che porterà in Ucraina un aiuto concreto alla popolazione afflitta dal conflitto contro la Russia. La partenza è per domani. Un convoglio con dodici mezzi che trasportano 8 tonnellate di prodotti alimentari e generi di prima necessità raccolti da Unicoop, oltre ad apparecchiature elettromedicali, stampelle e carrozzine, con una squadra di 40 persone, partirà il 14 luglio dalla Toscana per arrivare a portare aiuto in Ucraina, a Leopoli e Chernivtsi. La missione è organizzata dall’assessorato regionale alla Sanità e dalla Protezione civile ed ha due finalità: verificare le condizioni per un accordo sanitario con l’ospedale pediatrico di Leopoli e portare aiuti ai campi profughi di chi è fuggito dalle aree più colpite dalla guerra provocata dall’invasione della Russia. “Vogliamo riaccendere i riflettori, che si sono spenti, sul conflitto”, commenta l’assessora al diritto alla salute della Toscana, Monia Monni. “Ho partecipato recentemente a due missioni medico umanitarie verso la Striscia di Gaza – ha aggiunto – e con il mondo delle associazioni, con cui collaboriamo da sempre, ci siamo detti che dovevamo tornare in Ucraina, dove c’è un conflitto che dura oramai da quattro anni e quattro mesi”.