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MARINA DI CARRARA - NAVE ONG: NUOVO SBARCO DI MIGRANTI

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
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Nuovo sbarco di migranti al porto di Marina di Carrara dove nella prima serata di ieri ha attraccato la nave ong tedesca Sea Watch 5 con 50 persone a bordo che hanno viaggiato per diversi giorni dopo essere state soccorse nel Mediterraneo meridionale. Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalla prefettura di Massa Carrara. Appena sbarcati, i migranti sono stati trasferiti al complesso CarraraFiere per il primo soccorso, per le procedure di riconoscimento al termine delle quali sono cominciate le partenze verso le strutture di accoglienza finali.
Complessivamente il conto degli attracchi di navi ong nel porto apuano, compreso quello di ieri, sale a 23 sbarchi: il primo risale al 30 gennaio 2023. Il numero dei migranti, compresi i 50 arrivati ieri, arriva a 2.493. Per la Sea Watch 5 si è trattato della quarta volta a Marina di Carrara: l’ultimo sbarco era stato quello del 29 giugno dello scorso anno.

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