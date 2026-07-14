Firenze - Municipale: altri 48 nuovi agenti, 250 da inizio mandato

Entreranno in servizio la prossima settimana i 48 agenti di polizia municipale che questa mattina a Palazzo Vecchio hanno firmato il contratto con tanto di foto di rito con la sindaca Funaro che sull’adeguatezza degli organici delle forze dell’ordine pungola il governo. “Un impegno davvero importante. E il piano delle assunzioni non si ferma: abbiamo un piano pluriennale e il nostro obiettivo è dare risposte al territorio. Noi – afferma Funaro – la nostra parte la stiamo facendo e le firme di oggi ne sono la dimostrazione: i nuovi agenti saranno impegnati a presidiare il territorio in tutti i servizi che abbiamo messo in campo e rafforzato. Ricordo però che la competenza della sicurezza è del Governo e chiediamo a Roma lo stesso impegno: ancora non sono stati inviati nuovi agenti, nonostante le necessità di Firenze. I cittadini hanno bisogno di un presidio del territorio, di vedere le divise, di sentirsi sicuri. Questo può essere garantito se ci sono presenze e numeri adeguati. Stiamo facendo la nostra parte, ma non possiamo sostituirci al Governo. Per questo continueremo a chiedere risposte vere e concrete ai bisogni di sicurezza dei nostri cittadini”. Le assunzioni di oggi si aggiungono e ne precedono altre: Le ulteriori tre assunzioni saranno effettuate nelle prossime settimane portando quindi il contingente a 51 nuovi agenti che sommati ai nuovi 200 agenti già in servizio portano il totale delle nuove assunzioni a quota 250 dall’inizio del mandato. A proposito di sicurezza, il decreto legge a cui sta lavorando il governo al momento prevede che anche la Municipale possa effettuare il fermo preventivo. A Palazzo Vecchio però, gli addetti ai lavori fanno notare che senza accesso alla banca dati Sdi, fino a oggi mai concessa alle polizie urbane, applicare quella norma è impossibile.