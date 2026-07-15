PISTOIA - FLOROVIVAISMO, CDM APPROVA RIFORMA, ‘SVOLTA STORICA’

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della legge delega 4 luglio 2024, n. 102, introducendo una riforma organica e strutturale per il florovivaismo italiano attesa da oltre trent’anni, in particolare a Pistoia dove ha sede il principale polo produttivo del settore a livello nazionale. Il provvedimento, che stanzia 10,5 milioni di euro, dota il comparto di una legge quadro che garantisce stabilità normativa e programmazione a lungo termine, superando la stagione degli interventi frammentati d’emergenza. Il testo valorizza l’intera filiera – dai vivaisti ai manutentori del verde – puntando su qualità, tracciabilità, innovazione e formazione avanzata.

«Mettiamo fine a un’attesa durata decenni e diamo al settore la centralità che merita», ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ringraziando il sottosegretario Patrizio La Pietra per il lavoro svolto. «Si passa dalla gestione delle crisi a una politica di sviluppo capace di accompagnare le imprese nel medio e lungo periodo», ha concluso il ministro.

Soddisfazione espressa anche da La Pietra, delegato al settore: «Lo Stato – ha dichiarato il sottosegretario al Masaf – riconosce il valore produttivo, economico e sociale del florovivaismo, inserendolo a pieno titolo tra le attività agricole». Tra le principali novità operative, il decreto istituisce il Piano nazionale del florovivaismo, un Tavolo tecnico permanente presso il Masaf e un sistema di monitoraggio rafforzato per programmare gli investimenti e anticipare le criticità del mercato.