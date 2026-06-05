FIRENZE - LA TOSCANA ADERISCE ALLA CAMPAGNA “RIPUDIA” DI EMERGECY CONTRO LE GUERRE

La Regione Toscana ha aderito alla campagna ‘R1pud1a’ lanciata da Emergency nel 2024 per rivendicare il rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione italiana che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Lo striscione con la dicitura ‘Questa Regione R1pud1a la guerra’ è stato srotolato sulla facciata del palazzo di piazza dell’Unità Italiana a Firenze. La Toscana è la seconda regione in Italia dopo l’Umbria. Nella regione, ha spiegato Emergency, sono 77 le amministrazioni comunali che hanno aderito all’iniziativa tra cui Empoli, Firenze, Prato e Livorno. La presa di posizione di Emergency è anche contro i programmi di riarmo di vari paesi compreso il “ReArm Europe” europeo (oggi chiamato Readiness 2030, essere pronti)