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FIRENZE - LA TOSCANA ADERISCE ALLA CAMPAGNA “RIPUDIA” DI EMERGECY CONTRO LE GUERRE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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La Regione Toscana ha aderito alla campagna ‘R1pud1a’ lanciata da Emergency nel 2024 per rivendicare il rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione italiana che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Lo striscione con la dicitura ‘Questa Regione R1pud1a la guerra’ è stato srotolato sulla facciata del palazzo di piazza dell’Unità Italiana a Firenze. La Toscana è la seconda regione in Italia dopo l’Umbria. Nella regione, ha spiegato Emergency, sono 77 le amministrazioni comunali che hanno aderito all’iniziativa tra cui Empoli, Firenze, Prato e Livorno. La presa di posizione di Emergency è anche contro i programmi di riarmo di vari paesi compreso il “ReArm Europe” europeo (oggi chiamato Readiness 2030, essere pronti)

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