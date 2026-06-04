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PISA - A MARINA DI PISA IN CORSO LA SPIANATURA DELLE SPIAGGE

Rachele Campi
Rachele Campi
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Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, nel tratto che va da piazza Baleari fino a poco prima di piazza Sardegna. L’intervento è stato finanziato dal Comune di Pisa con il contributo dalla Regione Toscana, per un totale di circa 65 mila euro. A seguire, saranno avviati gli interventi per la manutenzione di una parte delle scogliere emerse finanziati per un importo di 215 mila euro, di cui il 50% da parte del Comune di Pisa e 50% dalla Regione Toscana. I lavori consentiranno di rinforzare le scogliere, riportando la terra e i massi sulla linea di costa in corrispondenza del parcheggio tra i due ristoranti, per far fronte alle mareggiate, a protezione degli stabilimenti balneari dell’area. A luglio previsti inoltre gli interventi per il ripascimento della Cella Milano, nella zona tra Marina di Pisa e Tirrena, per un importo di 250 mila euro, sempre finanziati al 50% da parte del Comune di Pisa e al 50% dalla Regione Toscana. Infine, sempre in tema di sicurezza rivolta ai bagnanti, è di questi giorni l’approvazione della convenzione tra Comune di Pisa e Croce Rossa Italiana-Comitato di Pisa, per affidare i presidi di salvamento nel tratto di litorale di Marina di Pisa compreso tra la foce del fiume Arno e Piazza Sardegna, per un importo di 30mila euro. Il servizio verrà svolto nei weekend dal 20 giugno al 13 settembre e festivi, in orario dalle 9 alle 19, con presidi nelle spiagge di via Tullio Crosio e spiagge di ghiaia (celle 4-5-6-7).

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