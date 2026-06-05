FIRENZE - FESTA PER I 212 ANNI DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Celebrazioni anche a Firenze per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Un giorno di festa cominciato con l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento del carabiniere, proseguita con la cerimonia solenne nella piazza d’armi della caserma Maritano, sede della Scuola marescialli e brigadieri.

Occasione, la festa dei carabinieri, per una panoramica sull’attività svolta nel 2025: 132mila i reati perseguiti – il 77 per cento del totale registrato – 31.160 le persone denunciate, 3.090 quelle arrestate, 297mila le chiamate di emergenze arrivate al 112 , 237mila i servizi svolti, 728mila i controlli.

La giornata di festa ha avuto come richiamo ‘Il villaggio della legalità’: in piazza Eroi di Fiesole, sempre all’interno della caserma Maritano, sono stati allestiti stand con gli equipaggiamenti di tutte le componenti operative e specialistiche dell’Arma: dai Cinofili al Cites, dai Reparti investigativi ai Forestali, dalla Scientifica agli Artificieri. Il villaggio è stato aperto al pubblico: scolaresche e cittadini hanno potuto conoscere da vicino come operano i carabinieri e con quali dotazioni.

L’incontro con i giovani è stato un momento di riflessione su uno dei temi di più stretta attualità: la delinquenza giovanile.