TOSCANA - KEU: SERVONO ALTRI FONDI PER LE BONIFICHE

Ai fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana per la bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati dal Keu, 15 milioni, dovranno essere aggiunte altre risorse per completare le operazioni nel sito di Bucine dopo quelle svolte a Empoli, lungo la strada regionale Sr429, e a Pontedera. È quanto emerge dalla relazione della commissione parlamentare d’inchiesta dedicata al caso dello smaltimento illecito di rifiuti, derivanti dagli scarti delle concerie di Santa Croce sull’Arno. È composta da quasi cento pagine la relazione parlamentare in cui viene ripercorsa l’intera vicenda, dalla produzione del Keu, il suo smaltimento, fino al procedimento penale recentemente ridimensionato nell’udienza preliminare. Saranno celebrati due processi, uno ad Arezzo e uno a Pisa per competenza territoriale. Dal 2024 il Keu veniva inviato in discarica e trattato come rifiuto: il costo di smaltimento era salito a 220 euro a tonnellata mentre, se trattato come “materia prima seconda” ne venivano spesi circa 58. Su 13 siti da bonificare, per tre di questi la regione ha preso in carico le operazioni appoggiandosi all’ufficio del commissario. Si tratta degli impianti Le Rose di Pontedera di Bucine e del riempimento della nuova 429 nell’empolese, quest’ultimo intervento che ha previsto una messa in sicurezza permanente, è stato dichiarato concluso qualche mese fa.