PISTOIA - MALTEMPO, FRANE E ALLAGAMENTI PER NUBIFRAGIO A PISTOIA

Un violento nubifragio tra le 3 e le 4 di stamani ha colpito il territorio di Pistoia, causando frane, smottamenti ed esondazioni diffusi. Il Comune parla di danni “enormi” che hanno interessato sia i beni pubblici che quelli privati. Per fronteggiare la grave situazione, l’Amministrazione ha attivato subito la protezione civile e le strutture operative. Nel corso dell’evento, il torrente Ombrone ha superato il livello di guardia, per poi rientrare, mentre il torrente Brana e altri corsi d’acqua minori sono esondati. Gli allagamenti hanno colpito varie zone, tra cui via Modenese per la fuoriuscita di una gora. Fango e infiltrazioni hanno invaso via dei Campisanti, via Sant’Agostino, Badia e Canapale, mentre le colline registrano cedimenti stradali. Stamani il sindaco Giovanni Capecchi ha effettuato un sopralluogo nei punti più critici del territorio. Constatata la gravità dei danni riscontrati, l’Amministrazione ha annunciato l’avvio formale delle procedure per richiedere lo stato di emergenza.