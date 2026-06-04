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LIVORNO - REINMETHAL CEDE A AEQUITA, SCIOPERO DEI LAVORATORI

Rachele Campi
Rachele Campi
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L’intero settore del Power SYSTEM venduto da Reinmethal per la cifra di 350 milioni al fondo industriale tedesco Aequita. I giochi per il comparto dell’ automotive sono praticamente chiusi, ma le aspettative per i sindacati sono state disattese. L’ultimo incontro al Mimit con Reinmethal era avvenuto il 28 aprile. Al tavolo era stato chiesto all’azienda la garanzia per la salvaguardia dei posti di lavoro. Anche per lo stabilimento livornese Pierburg, dove oggi gli operai hanno indetto uno sciopero di due ore.

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