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FIRENZE - MUSICA E CULTURA PER RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Si chiama “Cittadinanza in armonia” il progetto che partirà a settembre e durerà un anno con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e il recupero di giovani tra i 14 e i 25 anni in condizioni di fragilità o a rischio di emarginazione, inclusi coloro provenienti dai circuiti penali minorili o segnalati da istituzioni scolastiche e servizi sociali. E’ frutto del protocollo firmato tra la Prefettura, la Scuola di musica di Fiesole e la Fondazione CR Firenze. I ragazzi (quanti ancora non è chiaro, alcuni avranno bisogno di particolari permessi) potranno seguire corsi presso la Casa della divina provvidenza in cui imparare ad esprimersi con la musica, per poi entrare in una vera e propria orchestra. Il progetto diventerà anche un documentario. Il progetto non potrebbe essere messo in atto senza il contributo economico della Fondazione CR Firenze, particolarmente attenta a iniziative che riguardano giovani in difficoltà

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