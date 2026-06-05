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LIVORNO - “VERA”, LA TARTARUGA SALVATA DALLA GDF TORNA IN MARE

Rachele Campi
Rachele Campi
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E’ tornata in mare “Vera”, l’esemplare di tartaruga marina della specie “Caretta Caretta” soccorso nel mese di febbraio dall’equipaggio della vedetta della Stazione Navale della Guardia di finanza di Livorno, durante un servizio operativo svolto nelle acque prospicenti il litorale livornese. Il chelone era stato individuato in evidente stato di difficoltà poiché impigliato in attrezzi da pesca illegali che ne ostacolavano i movimenti e la respirazione. I finanzieri di mare erano immediatamente intervenuti per liberare la tartaruga, recuperarla in sicurezza e prestare le prime cure a bordo, affidandola successivamente, al Centro di Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine dell’Acquario di Livorno. Concluso il percorso di cura e riabilitazione, “Vera” è stata rilasciata in mare in prossimità delle acque dell’Area Marina Protetta Secche della Meloria, nel corso della manifestazione “Un Mare di Amici – Navi di Maggio” iniziativa dedicata alla promozione della cultura del mare, della sostenibilità ambientale e della sicurezza della navigazione.

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