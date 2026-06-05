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PRATO - SCHILARDI:” RAFFORZAMENTO DEL PRESIDIO SUL TERRITORIO”

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Sono oltre 18mila le richieste di aiuto arrivate ai carabinieri della provincia di Prato nell’ultimo anno, oltre 130 gli arresti e più di 1300 le denunce . Il bilancio delle attività è stato rilasciato durante i festeggiamenti per i 212 anni dell’arma dei carabinieri, occasione in cui il comandante provinciale Francesco Schilardi, ha annunciato il potenziamento del presidio sul territorio grazie all’istituzione della nuova Compagnia di Montemurlo.
Nel corso della mattinata il prefetto Michela La Iacona insieme al procuratore Luca Tescaroli hanno premiato i militari che si sono distinti in attività di servizio particolarmente rilevanti.

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