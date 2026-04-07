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PISA - A RIPARBELLA SI CERCANO AREE PER NUOVI MURALES

Rachele Campi
Rachele Campi
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Un borgo quello di Riparbella che ha attirato numerosi visitatori grazie ai murales. Così l’amministrazione comunale ha deciso di ospitarne altri. Pubblicato sull’albo pretorio, l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse al fine di reperire ulteriori spazi di proprietà privata per la realizzazione di nuovi murales contestualmente alla nuova tappa del progetto, la collina delle fiabe. I cittadini interessati proprietari degli spazi potranno fare domanda agli uffici comunali i colori invadono il paese tanti gli artisti che fino ad oggi hanno colorato le vie come Gio Pistone, Mina Hamada, Giacomo martellacci. Sono solo alcuni esempi ma il parterre si arricchisce. Dal Comune fanno sapere che dovrà essere utilizzata una modulistica apposita con l’impegno a lasciare inalterata l’opera che sarà realizzata nello spazio concesso gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti scrivendo al Comune fino al 23 aprile.

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