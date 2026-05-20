Firenze - Con “Noi Più” la sostenibilità diventa misurabile

Coinvolgere i cittadini nella transizione verso l’economia circolare, trasformando ogni scelta quotidiana in un gesto misurabile di sostenibilità. Noi Più, il nuovo programma di Plures–Alia, porta nei servizi ambientali un sistema di fidelizzazione che premia la partecipazione attiva tramite App e area web, con l’obiettivo di migliorare qualità, efficienza e responsabilità condivisa.

Il progetto nasce anche dal supporto scientifico di SDA Bocconi School of Management, che ha guidato Plures nella definizione di un modello basato sulle scienze comportamentali e su nuovi meccanismi di coinvolgimento attivo dei cittadini.

‘Noi Più’ è aperto a tutti gli utenti e resterà attivo fino a 15 ottobre 2026. L’adesione è gratuita e può essere effettuata tramite app o dal sito web.