Attualità

LIVORNO - LA PREFETTURA METTE IN SICUREZZA IL TRATTO DEL ROMITO

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

La prefettura di Livorno mette in sicurezza uno dei tratti più vissuti dagli automobilisti, specialmente durante il periodo estivo. Parliamo del Romito, strada tutta curve che collega la città labronica con il paese di Quercianella e ancora più avanti il comune di Castiglioncello. Una strada che si snoda lungo il litorale e che negli anni ha già visto numerosi incidenti, anche mortali. Da qui la decisione di bloccare l’accesso ai Tir e molte altre scelte per tutelare chi l’attraversa.  

Articoli correlati

FIRENZE - TRAMVIA: SI APRE UNO SPIRAGLIO PER...

LIVORNO - DUE TOTEM IN PIAZZA PER CHI...

LIVORNO - NUOVO OSPEDALE, SALVETTI: “PASSAGGIO FONDAMENTALE”

SIENA - ATLETA DENUNCIA VIOLENZA: ASSOLTI DUE SCHERMIDORI

FIRENZE - OMICIDIO MAATI: IN AULA L’AUTISTA DEL...

FIRENZE - MONOPATTINI: DOPO IL CASCO ORA OBBLIGATORIA...

BAGNO A RIPOLI (FI) - Fondazione Zia Caterina...

PRATO - C’è la data per l’udienza preliminare...

PISTOIA - ELEZIONI COMUNALI, LA DIOCESI DI PISTOIA...

FIRENZE - OMAGGIO A PINOCCHIO FIRENZE SI TRASFORMA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia