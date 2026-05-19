LIVORNO - LA PREFETTURA METTE IN SICUREZZA IL TRATTO DEL ROMITO

La prefettura di Livorno mette in sicurezza uno dei tratti più vissuti dagli automobilisti, specialmente durante il periodo estivo. Parliamo del Romito, strada tutta curve che collega la città labronica con il paese di Quercianella e ancora più avanti il comune di Castiglioncello. Una strada che si snoda lungo il litorale e che negli anni ha già visto numerosi incidenti, anche mortali. Da qui la decisione di bloccare l’accesso ai Tir e molte altre scelte per tutelare chi l’attraversa.